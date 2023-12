“Giovanna d’Arco” di Verdi su Rai5

La Stagione d’Opera 2015-2016 del Teatro alla Scala di Milano si è aperta con “Giovanna d’Arco“, il dramma lirico in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Temistocle Solera.

Rai Cultura propone lo spettacolo giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 10.03 su Rai5.

L’opera del grande compositore italiano è stata rappresentata per la prima volta alla Scala nel 1845.

- Advertisement -

Sul podio, per questa nuova produzione del teatro scaligero, il Maestro Riccardo Chailly, al suo primo Sant’Ambrogio da Direttore Principale.

La regia è di Moshe Leiser e Patrice Caurier.

La scenografia della Giovanna d’Arco, firmata da Christian Fenouillat, colloca l’intera vicenda in una stanza da letto ottocentesca. Non si tratta però di una scenografia minimalista perché la stanza si apre per accogliere le visioni della protagonista: tra i diversi elementi scenici che compaiono sullo sfondo anche una ricostruzione della Cattedrale di Reims alta 8 metri e mezzo, orgoglio dei laboratori scaligeri.

La prima della Scala vede impegnati Anna Netrebko nella parte di Giovanna, Francesco Meli in quella di Carlo VII, Devid Cecconi nel ruolo di Giacomo, Dmitry Beloselskiy veste i panni di Talbot, Michele Mauro quelli di Delil.

Il Coro e l‘Orchestra sono del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro è Bruno Casoni.

La regia televisiva è di Patrizia Carmine.