“Un fantastico via vai”, su Rai Movie il film di Pieraccioni

“Un fantastico via vai” è il titolo del film di Leonardo Pieraccioni in onda su Rai Movie domenica 3 dicembre 2022 alle ore 21.10.

Nel cast, insieme a Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino, Chiara Mastalli, Giuseppe Maggio, David Sef, Alice Bellagamba, Massimo Ceccherini, Giorgio Panariello.

Un fantastico via vai – La trama

Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica, ecco la famiglia Nardi. Una tranquilla e normalissima famiglia medio borghese. Lui impiegato, lei insegnante e le figlie studentesse con l’esame di terza media alle porte.

Arnaldo ha 45 anni e avverte molto forte la nostalgia per il periodo da studente. Sarebbe bello poter tornare indietro. Sarebbe bello riassaporare quei momenti. Sarebbe bello anche raccontare a qualcuno che ha poco più di vent’anni che nella vita bisogna credere ai proprio sogni e non avere paura.

Un equivoco con la moglie e la donna lo butta fuori di casa. Questa è la sua grande occasione per una personalissima “macchina del tempo”. L’uomo, infatti, decide di andare momentaneamente a vivere in una casa di studenti. Sono quattro, hanno tutti poco più di 20 anni e l’uomo da un giorno all’altro rivive con loro quell’età, quelle speranze, quei dubbi che lui non sembra avere più.

La moglie lo cerca, i colleghi di lavoro lo cercano, le gemelle lo cercano ma Arnaldo ha spento il cellulare…