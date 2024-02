“Die Entführung aus dem Serail” di Mozart al Teatro alla Scala di Milano – Foto Brescia-Amisano © Teatro alla Scala

Va in scena al Teatro alla Scala di Milano, dal 25 febbraio al 10 marzo 2024, per sei rappresentazioni, Die Entführung aus dem Serail di Wolfgang Amadeus Mozart, singspiel in tre atti su libretto di Christoph Friedrich Bretzner rielaborato da Johann Gottlieb Stephanie il Giovane.

Sul podio il Direttore principale dell’Opera di Francoforte Thomas Guggeis.

La regia è di Giorgio Strehler, ripresa da Laura Galmarini.

Le scene e i costumi sono di Luciano Damiani, le luci di Marco Filibeck, i movimenti mimici di Marco Merlini.

Personaggi e interpreti

Selim: Sven-Eric Bechtolf;

Konstanze: Jessica Pratt;

Blonde: Jasmin Delfs;

Belmonte: Daniel Behle;

Pedrillo: Michael Laurenz;

Osmin: Peter Rose;

Servo muto: Marco Merlini.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Giorgio Martano.

Le date

Domenica 25 febbraio 2024 ore 20 (Turno Prime);

giovedì 29 febbraio ore 20 (Turno A);

domenica 3 marzo ore 20 (Turno D);

martedì 5 marzo ore 20 (Turno B);

venerdì 8 marzo ore 20 (Turno C);

domenica 10 marzo ore 14.30 (Fuori abbonamento).

Martedì 20 febbraio alle ore 18, nel Ridotto dei Palchi, Cesare Fertonani conduce l’incontro con ascolti e video “Nel vortice dell’azione” per la serie Prima delle Prime, organizzata in collaborazione con gli Amici della Scala.