San Marco Argentano | Presentazione del libro di Mirella Muià “La porta aperta dell’orizzonte”

Sarà presentato a San Marco Argentano (CS) il libro autobiografico di Madre Mirella Muià “La porta aperta dell’orizzonte. Storia di un lungo viaggio”, edito da Bit Culturali.

L’incontro, in programma venerdì 21 giugno 2024 alle ore 18.00 nella sala consiliare “Mario Scarpelli” del Comune, è organizzato dal CIF – Centro Italiano Femminile – di San Marco Argentano.

Porgeranno il saluto S.E. Mons. Stefano Rega, Vescovo della Diocesi di San Marco Argentano-Scalea, Don Angelo Longo, consulente ecclesiastico CIF, e Maria Turano, presidente del CIF.

Dialogherà con l’autrice Giuseppina Quintieri.

A moderare l’incontro sarà Fenisia Di Cianni.

Nel corso della serata Francesca Cristofaro eseguirà alcuni brani musicali.

Nel libro lo straordinario cammino percorso da Mirella lungo i sentieri della vita. Un cammino che ha affrontato sempre con coraggio e determinazione cercando il vero senso della propria vita.

Mirella Muià è nata a Siderno (RC). Emigrata a Genova con la sua famiglia nei primi anni dell’infanzia, nel capoluogo ligure si è laureata in Lingue e letterature straniere. In Francia, dopo aver conseguito alla Sorbona il dottorato in Letteratura tedesca, nella prestigiosa università parigina si è dedicata alla ricerca. Dopo circa vent’anni ha lasciato la capitale francese per ritornare in Calabria. Attualmente vive a Gerace (RC) in un antico eremo, oggi chiamato “Eremo dell’Unità”.

