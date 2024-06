“Turandot” alla Scala per il centenario pucciniano

Turandot di Giacomo Puccini – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dal 25 giugno al 15 luglio 2024 va in scena per sette rappresentazioni Turandot di Giacomo Puccini, dramma lirico in tre atti e cinque quadri su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni.

Secondo titolo pucciniano nella stagione del centenario della morte del grande compositore italiano.

Sul podio il Maestro Michele Gamba.

La regia è di Davide Livermore.

Le scene sono di Eleonora Peronetti, Paolo Gep Cucco e Davide Livermore, i costumi di Mariana Fracasso, le luci di Antonio Castro. Video da D-Wok.

- Advertisement -

Turandot, lasciata incompiuta alla morte del compositore nel 1924, andò in scena per la prima volta il 25 aprile 1926 alla Scala con la direzione di Arturo Toscanini e il finale di Franco Alfano che verrà utilizzato anche in questa produzione.

Alla prima Toscanini interruppe la rappresentazione alla morte di Liù, deponendo la bacchetta e pronunciando le parole (variamente riportate) “Qui finisce l’opera perché il Maestro è morto”. Anche in questa Turandot del centenario lo spettacolo si fermerà in un momento di omaggio al grande compositore prima di proseguire con il finale di Alfano.

Turandot – Personaggi e interpreti

La Principessa Turandot: Anna Netrebko;

Il Principe Ignoto (Calaf): Yusif Eyvazov (25, 28 giugno, 4, 6 luglio) / Roberto Alagna (9, 12, 15 luglio);

Liù: Rosa Feola;

L’imperatore Altoum: Raúl Giménez;

Timur: Vitalij Kowaljow;

Ping: Sung-Hwan Damien Park;

Pang: Chuan Wang;

Pong: Jinxu Xiahou;

Un Mandarino: Adriano Gramigni;

Prima ancella: Silvia Spruzzola, Flavia Scarlatti;

Seconda ancella: Vittoria Vimercati, Marzia Castellini;

Il principe di Persia: Haiyang Guo.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Le date

Martedì 25 giugno 2024 ore 20.00 – Turno Prime Opera;

Venerdì 28 giugno 2024 ore 20.00 – Turno A;

Giovedì 4 luglio 2024 ore 20.00 – Turno B;

Sabato 6 luglio 2024 ore 20.00 – Fuori Abbonamento;

Martedì 9 luglio 2024 ore 20.00 – Turno C;

Venerdì 12 luglio 2024 ore 20.00 – Fuori Abbonamento;

Lunedì 15 luglio 2024 ore 20.00 – Turno D.