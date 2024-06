“Io Rom romantica”, film su Rai5

Su Rai5 lunedì 10 giugno 2024 alle ore 21.14 va in onda il film “Io Rom romantica” di Laura Halilovic.

Io Rom romantica – La trama

Gioia è una ragazza rom. Vive con la sua famiglia in una casa popolare nella periferia di Torino. Il padre è angosciato dall’avere una figlia diciottenne ancora zitella.

Tutte le cugine di Gioia hanno formato una famiglia, mentre lei continua a rifiutare pretendenti su pretendenti, con grande preoccupazione dei suoi familiari.

Armando, suo padre, non può credere che Gioia si comporti proprio come una gagè, termine che indica tutti i non Rom.

Se la comunità tratta Gioia come una gagè, per gli Italiani resta soltanto una zingara. La ragazza è nata a Torino, ma, per motivi burocratici, non può ottenere la cittadinanza.

Gioia si ritrova ad essere doppiamente emarginata e nonostante l’ostinata ribellione, la sua vita appare senza prospettive, né sogni.

L’unica sua confidente è Morena, una ragazzina che abita nel suo stesso quartiere. Morena gode di tutta la libertà dei gagè, ed è lei a convincere Gioia a partecipare ad un casting per il ruolo di comparsa in uno spot pubblicitario. Inizialmente l’unico scopo è guadagnare un po’ di soldi, ma una volta sul set Gioia scopre che quel mondo può offrirle tutto ciò che cerca. La ragazza ha un sogno: vuole diventare regista.

Nel cast Marco Bocci, Claudia Ruza Djordjevic, Antun Blazevic, Dijana Pavlovic, Giuseppe Gandini, Zema Hamidovic, Simone Coppo, Lorenza Indovina.