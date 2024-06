“La traviata” di Verdi su Rai5

Lorin Maazel

Nel 2004 al Teatro La Fenice di Venezia è andata in scena “La traviata” di Giuseppe Verdi. L’opera ha inaugurato il teatro dopo i lavori di ristrutturazione seguiti all’incendio del 1996.

Il melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave, è stato rappresentato nella versione originale che andò in scena proprio alla Fenice il 6 marzo 1853.

Lo spettacolo viene proposto su Rai5 venerdì 14 giugno 2024 alle ore 10.00.

Sul podio il Maestro Lorin Maazel.

La regia è di Robert Carsen.

Le scene e i costumi sono di Patrick Kinmonth, la coreografia è di Philippe Giraudeau, le luci sono di Robert Carsen e Peter van Praet.

La traviata – Personaggi e interpreti

Violetta Valery: Patrizia Ciofi;

Alfredo Germont: Roberto Saccà;

Giorgio Germont: Dmitri Hvorostovsky;

Flora Bervoix: Eufemia Tufano;

Annina: Elisabetta Martorana;

Gastone: Salvatore Cordella;

Il barone Douphol: Andrea Porta;

Il dottor Grenvil: Federico Sacchi;

Marchese D’Obigny: Vito Priante;

Giuseppe, servo di Violetta: Luca Favaron;

Domestico di Flora: Salvatore Giacalone;

Commissionario: Antonio Casagrande.

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice di Venezia.

Direttore del Coro il Maestro Piero Monti.

La regia televisiva è di Patrizia Carmine.