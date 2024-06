“Otello” di Verdi su Rai5

Rai Cultura propone, giovedì 27 giugno 2024 alle ore 10.02 su Rai5, “Otello” di Giuseppe Verdi.

L’opera, in quattro atti su libretto di Arrigo Boito, viene presentata nell’allestimento andato in scena al Teatro di San Carlo di Napoli nel 2014, realizzato in coproduzione con il Teatro Massimo di Palermo.

Sul podio il Maestro Nicola Luisotti.

La regia è di Henning Brockhaus.

Le scene sono di Nicola Rubertelli, i costumi di Patricia Toffolutti, le luci di Alessandro Carletti.

Otello – Personaggi e interpetri

Otello: Marco Berti;

Desdemona: Lianna Haroutounian;

Jago: Roberto Frontali;

Cassio: Alessandro Liberatore;

Lodovico: Seung Pil Choi;

Montano: Ventceslav Anastasov;

Emilia: Anna Malavasi;

Roderigo: Antonello Ceron;

Araldo: Antonio Di Matteo;

Il clown: Jean Méningue.

L’Orchestra, il Coro e il Coro di Voci Bianche sono del Teatro di San Carlo di Napoli.

Maestro del Coro Salvatore Caputo.

Maestro del Coro di Voci Bianche Stefania Rinaldi.

La regia televisiva è di Annalisa Buttò.