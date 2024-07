Alla Galleria Grasso di Chiavari la mostra di Riccardo Guasco “Amori estivi”

Riccardo Guasco, A tratti Astratto 58 – Foto di Luca Rossello

Quello che colpisce in Riccardo Guasco, in arte Rik – uno tra i più felici e apprezzati illustratori del panorama italiano contemporaneo (ha spaziato dalle arti applicate alla pubblicità, all’editoria; vanta collaborazioni importanti con riviste di prestigio, dal “New Yorker” all’”Espresso”) – è la scattante impaginatura formale, imbastita su tinte piatte e sgargianti e sulla leggerezza e sicurezza della linea. Le sue invenzioni compositive trasmettono un’impressione di festosa energia, intensificata dall’utilizzo di combinazioni cromatiche sofisticate e incandescenti, talora volutamente dissonanti. L’immaginazione creativa dell’artista si nutre di un alfabeto iconografico giocoso e gioioso, dove l’attenzione al mondo dell’infanzia e della fantasia popolare si associa al gusto sin compiaciuto della citazione colta. L’attitudine a omaggiare e rielaborare in uno stile autonomo e personale le invenzioni del Depero più ludico e innovativo, così come i richiami alla cartellonistica pubblicitaria del primo Novecento (quella di Marcello Dudovich e Mario Puppo in primis), è declinata secondo una sottile intenzione evocativa e assume talora le forme di un malinconico (e ironico) rimpianto del tempo che fu.

Ed è proprio il tempo felice e spensierato degli amori estivi della nostra giovinezza il nucleo tematico principale intorno a cui è stata allestita la mostra attualmente in corso alla Galleria G. F. Grasso di Chiavari (visitabile sino al 28 luglio 2024; curatrice Laura Olivieri). Sono esposte una quarantina di illustrazioni, che, accanto alla serie di locandine realizzate per gli spettacoli del Teatro Comunale di Bologna, ripropongono alcuni tra i motivi più frequentati e cari all’artista: il ciclismo, innanzi tutto, tema che lo ha fatto conoscere al grande pubblico (La mitica, A tratti Astratto 58); e poi gli affettuosi ritratti di cani randagi (Filippo, Mirko, Mark, Diana), i paesaggi visionari e stranianti, liberi da suggestioni logiche (La casa alla fine del mondo, La baia del silenzio).

E gli amori estivi, appunto: oltre all’illustrazione eponima, scelta come emblema della mostra, troviamo L’estate è finita, L’apostrofo verde, Ho perso la testa per te, Siamo soli, Mari e monti… Amori rivissuti nelle forme di quella poetica della nostalgia che tanta parte sembra avere assunto nelle arti figurative (e nel cinema) del nostro tempo.

Nicola Rossello