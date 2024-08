“Edgar” di Puccini su Rai5

L’opera “Edgar” di Giacomo Puccini viene proposta da Rai Cultura venerdì 30 agosto 2024 alle ore 21.14 su Rai5.

Il dramma lirico in quattro atti, su libretto di Ferdinando Fontana, è andato in scena al Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago nel mese di luglio 2024.

Sul podio il Maestro Massimo Zanetti.

La regia, le scene e i costumi sono di Pier Luigi Pizzi.

La coreografia è di Gheorghe Iancu, il disegno luci di Massimo Gasparon, il disegno video di Matteo Letizi.

L’opera, rappresentata per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 21 aprile 1889, è proposta nella versione originale in quattro atti nella ricostituzione sull’autografo a cura di Linda Fairtile con la supervisione di G. Dotto e C. Toscani.

Edgar – Personaggi e interpreti

Edgar: Vassilii Solodkyy;

Gualtiero: Luca Dall’Amico;

Frank: Vittorio Prato;

Fideli: Lidia Fridman;

Tigrana: Ketevan Kemoklidze.

Orchestra e Coro del Festival Puccini.

Maestro del Coro Roberto Ardigò.

Coro delle Voci Bianche del Festival Puccini.

Maestro del Coro Voci Bianche Viviana Apicella.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.