Big Event 2024 – A Milano la Fiera Mercato della Fotografia

“Come durante la passata edizione, vogliamo che Il Big Event possa aumentare l’entusiasmo intorno a un mondo affascinante, mai uguale a sé stesso, pieno di sorprese come quello della fotografia”. Lo ha dichiarato Giuseppe Ferraina direttore artistico del Big Event. E guardando il programma scopriamo un menù ricco, presentato con cura, capace di soddisfare i palati più esigenti e far vivere un’esperienza unica. Il Big Event, giunto alla seconda edizione, è stato organizzato con maestria, “cucinato” con fine sapienza per condurre il visitatore in una dimensione in cui si assapora fotografia in ogni sua declinazione.

Due giorni di eventi, incontri, laboratori, photo-contest e letture portfolio con la possibilità di toccare con mano le ultime novità del mercato.

I visitatori potranno confrontarsi con giovani talenti della fotografia italiana, misurarsi con il loro stile, le loro ricerche, scoprire le ultime novità in campo editoriale, partecipare ad eventi formativi e culturali capaci di promuovere una riflessione sulla cultura dell’immagine, in particolare in tempi di grandi cambiamenti come quelli attuali: un modo per crescere nella propria passione e riscoprire il piacere di comunicare ed emozionare con uno scatto.

- Advertisement -

Work in Progress sarà il leitmotiv di questa edizione del Big Event. La grande fiera mercato della fotografia potrà essere visitata da sabato 19 ottobre fino a domenica 20 ottobre 2024, in uno degli spazi espositivi più noti e dalla massima libertà creativa di Milano: Superstudio, in via Tortona 27.

Ideato e organizzato da Giuseppe Ferraina, direttore artistico e responsabile del Milano Sunday Photo, in collaborazione con Rodolfo Namias Editore, fra le case editrici più note nel campo della fotografia e Main Media Partner della manifestazione con le testate Fotografia.it e Tutti Fotografi, il Big Event 2024 si presenta come un evento capace di coinvolgere un pubblico ampio di appassionati e professionisti.

“Un evento che punta non solo sulla tecnologia, rivolgendosi a tutti coloro che desiderano conoscere le novità del settore presenti sul mercato, – ha affermato Giuseppe Ferraina – ma che si rivolge anche a tutti coloro che pensano che la fotografia si possa fare esclusivamente con il proprio cellulare e non conoscono la magia di uno scatto realizzato con una vera macchina fotografica”.

Fra le iniziative in programma di particolare interesse i tanti “Photo Contest” su diversi temi con esposizione delle fotografie dei vincitori.

“Il Big Event vuole aprire le porte della fotografia a tutti – ha dichiarato Paolo Namias, co-organizzatore dell’evento –. Ci aspettano due giorni intensissimi, che ci sorprenderanno e ci aiuteranno a muoverci meglio in un mondo sempre più dominato dall’immagine”.

E c’è da credere che saranno due giorni che sicuramente lasceranno ai visitatori spunti e temi nuovi per affrontare con rinnovata passione la propria personale ricerca fotografica: sia da appassionati che da professionisti.

Diego Pirozzolo