“Munch. Il grido interiore”, mostra a Palazzo Reale di Milano

A Palazzo Reale di Milano dal 14 settembre 2024 al 26 gennaio 2025 la mostra “Munch. Il grido interiore”.

In esposizione opere prestate dal Museo Munch di Oslo, che raccontano il percorso umano e artistico dell’artista.

Protagonista indiscusso nella storia dell’arte moderna, Munch è stato uno dei principali artisti simbolisti del XIX secolo ed è considerato un precursore dell’Espressionismo, oltre a essere un maestro nell’interpretare le ansie e le aspirazioni più profonde dell’animo umano.

Cento le opere in mostra, tra le quali una delle versioni litografiche de “L’Urlo” (1895) custodite a Oslo, “La morte di Marat” (1907), “Notte stellata” (1922–1924), “Le ragazze sul ponte” (1927), “Malinconia” (1900–1901) e “Danza sulla spiaggia” (1904).

Ad arricchire la mostra milanese, è previsto un ricco palinsesto di eventi che coinvolgerà diverse realtà culturali della città e che andrà ad approfondire la figura dell’artista e i temi delle sue opere.

La mostra, a cura di Patricia G. Berman, in collaborazione con Costantino D’Orazio per il supporto nella redazione dei testi di approfondimento, è promossa da Comune di Milano – Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura e della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, ed è prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia in collaborazione con il Museo Munch di Oslo.