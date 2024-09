L’Orontea di Cesti al Teatro alla Scala

Teatro alla Scala di Milano – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dal 26 settembre al 5 ottobre 2024 va in scena per cinque rappresentazioni L’Orontea di Antonio Cesti, dramma musicale in un prologo e tre atti su libretto di Giacinto Andrea Cicognini e Giovanni Filippo Apolloni.

Sul podio il Maestro Giovanni Antonini.

La regia è di Robert Carsen.

Le scene e i costumi sono di Gideon Davey, le luci di Robert Carsen e Peter Van Praet.

Si tratta di una nuova produzione scaligera, che si inserisce nel progetto di riscoperta del melodramma italiano delle origini.

Nato ad Arezzo nel 1623, Antonio Cesti è con Monteverdi e Cavalli il rappresentante più significativo del panorama musicale secentesco.

Andata in scena il 19 febbraio 1656 a Innsbruck, L’Orontea fu uno dei più grandi successi del secolo, con innumerevoli riprese nei teatri di tutta Europa.

Lo spettacolo riporta ai giorni nostri la vicenda della regina Orontea, refrattaria alla ragion di stato e innamorata del pittore Alidoro.

L’Orontea – Personaggi e interpreti

Orontea: Stéphanie d’Oustrac;

Creonte: Mirco Palazzi;

Silandra: Francesca Pia Vitale;

Corindo: Hugh Cutting;

Gelone: Luca Tittoto;

Tibrino: Sara Blanch;

Aristea: Marcela Rahal;

Alidoro: Carlo Vistoli;

Giacinta: Maria Nazarova.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Le date

Giovedì 26 settembre 2024 ore 20.00 – Turno Prime Opera;

Sabato 28 settembre 2024 ore 20.00 – Turno C;

Lunedì 30 settembre 2024 ore 20.00 – Turno A;

Mercoledì 2 ottobre 2024 ore 20.00 – Turno B;

Sabato 5 ottobre 2024 ore 20.00 – Turno D.