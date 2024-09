“Il visitatore” su Rai5 con Alessandro Haber e Alessio Boni

Su Rai5 va in onda domenica 22 settembre 2024 alle ore 15.48 l’opera teatrale di Éric-Emmanuel Schmitt “Il visitatore”.

Sul palcoscenico Alessandro Haber, Alessio Boni, Nicoletta Robello Bracciforti, Alessandro Tedeschi.

La regia è di Valerio Binasco, che ha anche tradotto e adattato il testo di Éric-Emmanuel Schmitt.

Le musiche sono di Arturo Annecchino, le scene di Carlo De Marino, i costumi di Sandra Cardini.

Il visitatore – La trama

Aprile 1938. L’Austria è stata da poco annessa di forza al Terzo Reich, Vienna è occupata dai nazisti, gli ebrei vengono perseguitati ovunque.

In Bergstrasse 19, celeberrimo indirizzo dello studio di Freud (Alessandro Haber), il famoso psicanalista attende, affranto, notizie della figlia Anna, portata via da un ufficiale della Gestapo. Ma l’angosciata solitudine non dura molto: dalla finestra spunta infatti un inaspettato visitatore (Alessio Boni) che fin da subito appare ben intenzionato a intavolare con Sigmund Freud una conversazione sui massimi sistemi.

Il grande indagatore dell’inconscio è insieme infastidito e incuriosito. Chi è quell’importuno? Cosa vuole? È presto chiaro che quel curioso individuo non è un ladro né uno psicopatico in cerca di assistenza. Chi è dunque?

Stupefatto, Freud si rende conto fin dai primi scambi di battute di avere di fronte nientemeno che Dio, lo stesso Dio del quale ha sempre negato l’esistenza. O è un pazzo che si crede Dio?

La discussione che si svolge tra il visitatore e Freud costituisce il grosso della pièce. Sullo sfondo, la tragedia del nazismo.