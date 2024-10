“Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XVIII secolo” – Mostra a Roma

Seidler Luise (1786 Jena – 1866 Weimar), Ritratto di Dorothea Denecke von Ramdohr con la figlia Lilli, 1819, Olio su tela, 118,5 x 96,2 cm, Museo di Roma – Roma, Museo di Roma, Archivio iconografico – Foto: Alfredo Valeriani

È dedicata alle tante artiste donne che dal XVI al XIX secolo hanno fatto di Roma il loro luogo di studio e di lavoro, con una produzione ricca, variegata e di assoluto rilievo artistico, la mostra “Roma pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XVIII secolo”, in programma a Roma dal 25 ottobre 2024 al 23 marzo 2025 al Museo di Roma a Palazzo Braschi.

Protagoniste le artiste presenti nelle collezioni capitoline, come Caterina Ginnasi, Maria Felice Tibaldi Subleyras, Angelika Kaufmann, Laura Piranesi, Marianna Candidi Dionigi, Louise Seidler, Emma Gaggiotti Richards, oltre a una selezione significativa di altre importanti artiste attive in città come Lavinia Fontana, Artemisia Gentileschi, Maddalena Corvina, Giovanna Garzoni, e di molte altre il cui corpus si sta ricostruendo in questi ultimi decenni di ricerca.

I diversi linguaggi, generi e tecniche, sono evidenziate nel percorso di mostra da tappe e figure rappresentative.

- Advertisement -

Attraverso circa 130 opere, il percorso espositivo descrive il progressivo inserimento delle pittrici nel mercato internazionale, con il faticoso conseguimento del pieno accesso alla formazione e alle più importanti istituzioni della città, quali l’Accademia di San Luca e l’Accademia dei Virtuosi al Pantheon.

L’esposizione, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è curata da Ilaria Miarelli Mariani e Raffaella Morselli, con la collaborazione di Ilaria Arcangeli. Organizzazione Zètema Progetto Cultura.