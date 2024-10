“Das Rheingold” di Wagner al Teatro alla Scala

“Das Rheingold” di Richard Wagner – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dal 28 ottobre al 10 novembre e 2024 va in scena per sei rappresentazioni Das Rheingold di Richard Wagner, prologo in un atto di Der Ring des Nibelungen.

Sul podio a dirigere l’Orchestra del Teatro alla Scala si alternano Simone Young (28 e 31 ottobre, 3 novembre) e Alexander Soddy (5, 7 e 10 novembre).

La regia è di David McVicar.

Le scene sono di David Mcvicar e Hannah Postlethwaitee, i costumi di Emma Kingsbury, le luci di David Finn.

Video di Katy Tucker. Coreografia di Gareth Mole.

Maestro arti marziali/prestazioni circensi David Greeves.

Das Rheingold – Personaggi e interpreti

Wotan: Michael Volle;

Donner: Andrè Schuen;

Froh: Siyabonga Maqungo;

Loge: Norbert Ernst;

Alberich: Ólafur Sigurdarson;

Mime: Wolfgang Ablinger-Sperrhacke;

Fasolt: Jongmin Park;

Fafner: Ain Anger;

Fricka: Okka von der Damerau;

Freia: Olga Bezsmertna;

Erda: Christa Mayer;

Woglinde: Andrea Carroll;

Wellgunde: Svetlina Stoyanova;

Flosshilde: Virginie Verrez.

Le date

Lunedì 28 ottobre 2024 ore 20.00 – Turno Prime Opera;

Giovedì 31 ottobre 2024 ore 20.00 – Turno A;

Domenica 3 novembre 2024 ore 14.30 – Turno C;

Martedì 5 novembre 2024 ore 20.00 – Turno B;

Giovedì 7 novembre 2024 ore 20.00 – Turno D;

Domenica 10 novembre 2024 ore 14.30 – Fuori abbonamento.