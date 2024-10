“L’ultimo viaggio di Sindbad” di Silvia Colasanti al Teatro Nazionale di Roma

L’ultimo viaggio di Sindbad – Silvia Colasanti ed Enrico Pagano durante le prove – Ph. Fabrizio Sansoni – Opera di Roma 2024

Al Teatro Nazionale di Roma va in scena, in prima esecuzione assoluta, L’ultimo viaggio di Sindbad, opera di Silvia Colasanti su libretto di Fabrizio Sinisi liberamente ispirato a testi di Erri De Luca.

Commissionata dal Teatro dall’Opera di Roma, l’opera è proposta dal 16 al 23 ottobre 2024 in collaborazione con Fondazione Romaeuropa Festival.

«Il tragitto della nave di Sindbad prende spunto dalla cronaca, in particolare dall’antichissimo fenomeno della migrazione, per raffigurare una parabola, un percorso metastorico attraverso tempi, culture e interpretazioni diverse». Così la compositrice Silvia Colasanti racconta L’ultimo viaggio di Sindbad.

«L’ultimo viaggio di Sindbad è la storia di un viaggio in mare e di un viaggio interiore del protagonista alla ricerca di sé – prosegue Silvia Colasanti –. Attraverso diversi quadri, simili alle stazioni di una laica via crucis marittima, il viaggio in mare ripercorre l’ineluttabile narrazione che l’uomo da sempre fa della sua esistenza, siano le gesta di Ulisse, quelle di Achab sul Pequod, o quelle di Dante e Virgilio, fino alle odierne e tragiche rotte sulle quali la cronaca non smette d’informarci. Attingendo soprattutto alle scritture bibliche, la navigazione diventa simbolo di mitologie e di archetipi, sia letterari sia musicali. Grande protagonista è proprio il mare, evocato con i suoni nei suoi diversi aspetti. Il flusso musicale, inoltre, racconta di passeggeri che arrivano da un “altrove” volutamente non definito, con strumenti tradizionali di culture diverse che dialogano con l’orchestra. La scrittura vocale poi, accoglie inflessioni ed echi popolari accanto alle forme di matrice operistica».

Sul podio il Maestro Enrico Pagano.

La regia è di Luca Micheletti.

Le scene sono di Leila Fteita, i costumi di Anna Biagiotti, le luci di Marco Giusti. Il coreografo per i movimenti mimici è Fabrizio Angelini e la drammaturgia è di Benedetto Sicca.

L’ultimo viaggio di Sindbad – Personaggi e interpreti

Sindbad: Roberto Frontali;

Nostromo: Paolo Antognetti;

Uomo della preghiera: Roberto Abbondanza;

Uomo del mare: Vincenzo Capezzuto;

Disertore: Giorgio Misseri;

La madre: Daniela Cappiello;

Prima sorella: Elisa Balbo;

Seconda sorella: Alice Rossi;

La Memoria: Annunziata Vestri;

I passeggero: Valentina Gargano;

II passeggero: Maria Cristina Napoli;

III passeggero: Benedetta Marchesi;

IV passeggero: Eduardo Niave;

V passeggero: Nicola Straniero;

VI passeggero: Luigi Di Martino;

VII passeggero: Alessandro Della Morte.

L’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma è arricchita dai solisti Peppe Frana (oud), Lorenzo Brilli (percussioni) e Luciano Orologi (chalumeau).

Lo spettacolo si avvale della partecipazione della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma.

A dirigere il Gruppo Vocalist e la Scuola di Canto Corale è Alberto de Sanctis.

La prima assoluta de L’ultimo viaggio di Sindbad è in programma mercoledì 16 ottobre 2024 alle ore 20.00 ed è trasmessa in diretta su Radio3 Rai.

Repliche venerdì 18 (ore 20.00), domenica 20 (ore 16.30), martedì 22 (ore 20.00) e mercoledì 23 ottobre (ore 20.00).