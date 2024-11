“Edgar” di Giacomo Puccini su Rai5

L’opera “Edgar” di Giacomo Puccini viene proposta da Rai Cultura lunedì 18 novembre 2024 alle ore 10.00 su Rai5.

Il dramma lirico in quattro atti, su libretto di Ferdinando Fontana tratto dal poema drammatico “La Coupe et les lèvres” di Alfred de Musset, viene proposto nell’edizione andata in scena al Teatro Regio di Torino nel 2008.

- Advertisement -

Sul podio il Maestro Yoram David.

La regia è di Lorenzo Mariani.

Le scene e i costumi sono di Maurizio Balò, le luci di Christian Pinaud.

“Edgar” – Personaggi e interpreti

Edgar: Josè Cura;

Fideli: Amarilli Nizza;

Tigrana: Julia Gertseva;

Frank: Marco Vratogna;

Gualtiero: Carlo Cigni.

Orchestra e Coro del Teatro Regio di Torino.

Coro di voci bianche del Teatro Regio e del Conservatorio “G. Verdi” di Torino.

Maestri del Coro e del Coro di voci bianche Claudio Marino Moretti e Claudio Fenoglio.

Allestimento del Teatro Regio di Torino in coproduzione con il Teatro Comunale di Bologna.

La regia televisiva è di Tiziano Mancini.