“Gifted. Il dono del talento”, film su Rai1

Su Rai1 il film Gifted. Il dono del talento, diretto da Marc Webb, in onda mercoledì 13 novembre 2024 in prima serata.

Gifted. Il dono del talento – La trama

Frank Adler vive in una città sulle coste della Florida con la nipotina Mary, figlia della sorella morta qualche tempo prima.

Mary è una bambina estremamente intelligente con un talento speciale per la matematica e, nonostante l’obiettivo di Frank, allineato alle ultime volontà della sorella, sia quello di farle condurre una vita normale, le doti della piccola non sfuggono all’attenzione della nonna materna Evelyn, una ricca ed elegante signora di Boston che ha dei piani molto diversi per la nipote, che prevedono che si allontani dallo zio…

Nel cast Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Jenny Slate, Julie Ann Emery, Keir O’Donnell, John Finn, Glenn Plummer, Joe Chrest.

Guarda il trailer