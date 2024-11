“Il berretto a sonagli” su Rai5 con Eduardo De Filippo

Su Rai5 martedì 5 novembre 2024 alle ore 15.46 viene trasmessa l’opera teatrale di Luigi Pirandello “Il berretto a sonagli”, nella versione televisiva del 1981 adattata in napoletano da Eduardo De Filippo.

È noto il grande interesse di Eduardo per tale opera pirandelliana, che, sempre nel ruolo di Ciampa, ha portato in scena molte volte, sin dal 1936 quando al suo fianco sul palcoscenico vi era sua sorella Titina.

Il berretto a sonagli – La trama

Beatrice Florica decide di denunciare il marito per adulterio. La donna ha, infatti, scoperto che il marito la tradisce con la moglie dello scrivano Ciampa. Quest’ultimo tenta inutilmente di dissuadere la donna dall’atto irreversibile.

Per sedare le chiacchiere ormai sulla bocca di tutti, Ciampa propone, allora, a Beatrice una possibile soluzione per salvare le apparenze e l’onore del marito e dello stesso Ciampa.

Personaggi e interpreti

Ciampa: Eduardo De Filippo;

Beatrice: Angelica Ippolito;

La Saracena: Maria Facciolà;

Federico: Luca De Filippo;

Delina Ciampa: Chiara Tosca;

Commissario Spanò: Armando Marra;

Assunta: Giuliana Calandra;

Nannina: Hilde Renzi.

Regia di Eduardo De Filippo.