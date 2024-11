“Il sindaco del rione Sanità” di Eduardo De Filippo su Rai5

Su Rai5 lunedì 25 novembre 2024 alle ore 15.49 va in onda “Il sindaco del rione Sanità”.

La celebre opera teatrale in tre atti di Eduardo De Filippo viene presentata nella versione del 1964 da lui diretta. Lo

Tra gli interpreti, oltre a Eduardo, Ugo D’Alessio, Enzo Cannavale, Luisa Conte.

- Advertisement -

Il sindaco del rione Sanità – La trama

Antonio Barracano è considerato il “sindaco” del rione Sanità. Aiutato dal fidato medico Fabio Della Ragione, per contenere l’onda di violenze e di vendette, egli amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di di sopra della legge e dello Stato.

Tra coloro che si rivolgono a lui vi è il giovane Rafiluccio Santaniello, che gli confessa di voler uccidere il padre, Arturo Santaniello, poichè lo ha cacciato di casa e dal negozio, lasciandolo senza un lavoro, con la fidanzata incinta.

Antonio Barracano, per porre rimedio alla situazione, convoca Arturo per cercare di convincerlo a rivedere le proprie posizioni. Ma quest’ultimo non accetta che un estraneo si intrometta nei suoi fatti privati.

Il “sindaco”, allora, con lo scopo di far rappacificare padre e figlio, si reca personalmente nella bottega di Arturo. Ma questi, spaventato, lo ferisce a morte.

Barracano morente, non optando per la vendetta, manifesta l’intenzione di occultare il delitto dichiarando la sua morte avvenuta per causa naturale. Ma il suo fidato medico non è della stessa opinione….

Personaggi e Interpreti:

(In ordine di apparizione)

Immacolata: Nina De Padova;

Geraldina: Anna Fiorante;

Gennarino: Salvatore Gioielli;

‘O Palummiello: Gennarino Palumbo;

‘O Nait: Carlo Lima;

Catiello ‘e Somma: Antonio Ercolano;

Fabio Della Ragione: Ugo D’Alessio;

Antonio Barracano: Eduardo De Filippo;

Vincenzo’o Cuozzo: Enzo Cannavale;

Rafiluccio Santaniello: Antonio Casagrande;

Pascale ‘o Nasone: Franco Camera;

Armida: Luisa Conte;

Amedeo: Vittorio Artesi;

Rita: Hilde Renzi;

Arturo Santaniello: Pietro Carloni;

Luigi: Nino Di Napoli;

Vincenzella: Anna Valter;

Peppe Ciuciù: Filippo De Pasquale;

Zibbacchiello: Nico Faccioni;

Moglie di ‘O Nasone: Evole Gargano.