L’Orfeo di Monteverdi su Rai5

Teatro alla Scala di Milano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano nel 2009 è andata in scena l’opera di Claudio Monteverdi L’Orfeo, favola in musica in un prologo e cinque atti su libretto di Alessandro Striggio.

Lo spettacolo viene riproposto da Rai Cultura mercoledì 13 novembre 2024 su Rai5 alle ore 9,59.

Sul podio il Maestro Rinaldo Alessandrini.

La regia, le scene e le luci sono firmate dal regista statunitense Robert Wilson, che ha creato un’ambientazione dominata da riferimenti pittorici che vanno da Tiziano a Magritte.

I costumi sono di Jacques Reynaud. Drammaturgia di Ellen Hammer.

- Advertisement -

L’opera, rappresentata la prima volta nel 1607, è basata sul mito greco di Orfeo che discende nell’Ade nel tentativo di riprendersi Euridice, la sua sposa morta per il morso di un serpente.

L’Orfeo – Personaggi e interpreti

Orfeo: Georg Nigl;

Euridice: Roberta Invernizzi;

La Musica: Roberta Invernizzi;

Messaggera: Sara Mingardo;

Speranza: Sara Mingardo;

Caronte: Luigi De Donato;

Proserpina: Raffaella Milanesi;

Plutone: Giovanni Battista Parodi;

Eco: Roberta Invernezzi;

Apollo: Furio Zanasi.

Il basso continuo è eseguito dal Concerto Italiano.

L’Orchestra è del Teatro alla Scala.

Il Coro del Teatro alla Scala è diretto da Bruno Casoni.

L’allestimento è stato realizzato in coproduzione con l’Opéra National de Paris.