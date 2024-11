Su Rai5 il film “Rosa” con Lunetta Savino

Su Rai5 va in onda lunedì 11 novembre 2024 alle ore 21.14 il film “Rosa” di Katja Colja, con Lunetta Savino.

Rosa – La trama

Rosa ha sessant’anni e da quaranta è sposata con Igor. Il loro è un matrimonio che è sopravvissuto a molte tempeste ma che, ormai, sembra essersi congelato. Il dolore incolmabile per la scomparsa della figlia più giovane, Maja, ha portato Rosa e Igor ad erigere confini invalicabili, oltre i quali ciascuno di loro vive la propria sofferenza in solitudine.

- Advertisement -

A casa gli spazi sono rigorosamente limitati, l’unica eccezione è quando arrivano gli ospiti, in modo da dare un’illusione di serenità. Ma ogni volta che rimangono soli, ognuno si rifugia nel proprio angolo, al riparo dagli sguardi, dai pensieri e dalle emozioni dell’altro.

Igor trascorre il suo tempo sulla barca a vela di Maja, come per mantenere vivo qualcosa che non esiste più, ma è difficile lasciarsi andare. Rosa invece si è avvolta nel muto dolore tra le mura della loro casa e nella tomba di Maja nel cimitero, dove sta costruendo una cappella per le sue ceneri.

Ma la vita sorprende e lo fa nei modi più inaspettati e l’amore vince al di là di tutto.

Nel cast Lunetta Savino, Boris Cavazza, Anita Kravos, Simonetta Solder, Maurizio Fanin.