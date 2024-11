“Tosca” di Giacomo Puccini su Rai5

Su Rai5 giovedì 21 novembre 2024 alle ore 10,00 va in onda Tosca, il capolavoro di Giacomo Puccini.

L’opera in tre atti, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica tratto dal dramma “La Tosca” di Victorien Sardou, è andata in scena nel 2010 al Teatro Carlo Felice di Genova.

Sul podio il Maestro Marco Boemi.

La regia è di Renzo Giacchieri.

Le scene sono di Adolf Hohenstein, le luci di Renzo Giacchieri.

Sul palcoscenico tra gli interpreti il soprano Daniela Dessì, il tenore Fabio Armiliato e il baritono Claudio Sgura.

Tosca – Personaggi e interpreti

Floria Tosca: Daniela Dessì;

Mario Cavaradossi: Fabio Armiliato;

Il barone Scarpia: Claudio Sgura;

Angelotti: Nikolay Bikov;

Sagrestano: Paolo Maria Orecchia;

Spoletta: Max De Angelis;

Sciarrone: Angelo Nardinocchi;

Un carceriere: Roberto Conti;

Pastorello: Luca Arrigo.

Orchestra, Coro e Coro di Voci Bianche del Teatro Carlo Felice.

Maestro del Coro Franco Sebastiani.

Maestro del Coro di Voci Bianche Gino Tanasini.

La regia televisiva è di Andrea Dorigo.