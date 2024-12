“Romanzo italiano”, mostra fotografica a Brescia di Franco Carlisi e Francesco Cito

Al MO.CA Centro per le nuove culture del Palazzo Martinengo Colleoni di Brescia è possibile visitare, fino al 19 gennaio 2025, la mostra “Romanzo italiano”, con le opere fotografiche di Franco Carlisi e Francesco Cito, patrocinata dal Comune di Brescia.

Curata da Giusy Tigano e organizzata dall’agenzia fotografica milanese GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group (S.M.I Technologies and Consulting, Younified, Wyl e SM Innovation Polska), l’esposizione presenta 120 fotografie in bianco e nero di due tra i più influenti fotografi del realismo italiano, Franceso Cito e Franco Carlisi, sul tema del matrimonio. Un romanzo visivo profondo e originale che spinge a riflettere non solo sulle emozioni legate al rito nunziale, ma anche e sopratutto su uno spaccato di vita italiana narrato con toni poetici, intensi e visionari.

Il tema del matrimonio è affrontato da due prospettive diverse. I fotografi si spingono oltre il tradizionale cliché della fotografia matrimonialista, arrivando ad indagare la natura umana, i sentimenti, le emozioni, quei piccoli gesti di una umanità genuina che, in un mondo sempre più connesso, digitale e secolarizzato, tende a scomparire.

Franco Carlisi presenta una selezione di fotografie tratte dal progetto “Il Valzer di un giorno”, vincitore del Premio Bastianelli nel 2011 e del Premio Pisa nel 2013. Le immagini si focalizzano sulle nozze in un paese della Sicilia e catturano con immancabile maestria scene in cui il tempo rimane in sospensione: dettagli intensi, spontanei in un’estetica nella quale l’occhio, per utilizzare le parole di Andrea Camilleri, “coglie continuamente dei ‘fuori campo’ e ce li restituisce, direi proprio da narratore, con straordinaria vivezza e intensità. Le foto matrimoniali di solito anelano all’evanescenza, alla leggerezza, alla purezza, alla solennità. Invece, attraverso lo sguardo di Carlisi, tutto diventa carnale, vissuto forte, reale, senza mezze tinte”.

Francesco Cito propone invece alcune delle sue celebri foto tratte da “Matrimoni Napoletani” (o “Neapolitan Wedding”), vincitore del prestigioso World Press Photo nel 1995 (categoria “Day in the Life”, 3° premio). L’approccio di Cito scompone il matrimonio tradizionale, come ha sottolineato Michele Smargiassi nell’introduzione al libro Neapolitan Weddings, “Sposarsi qui non è solo folclore ed esibizione. Non è solo un giorno speciale… Tutto il contrario, è la sospensione dell’ordinario, il trasferimento momentaneo ma radicale di un’intera comunità parentale, amicale, sociale in un’altra dimensione, senza più alcun rapporto con l’esistenza ordinaria di tutti. Cito affronta una ‘struttura’ possente, coerente, collaudata, funzionante: il moderno matrimonio foto-genico nella sua fenomenologia più completa e pura. E la de-struttura per comprenderla e smontarla con cura”.

Diego Pirozzolo