“Don Carlo” di Verdi su Rai5 – Dirige Riccardo Chailly

Riccardo Chailly Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Su Rai5 venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 21.15 va in onda il capolavoro di Giuseppe Verdi “Don Carlo” che ha aperto la nuova Stagione del Teatro alla Scala il 7 dicembre 2023.

L’opera viene proposta nella versione in quattro atti in lingua italiana che ebbe la sua prima rappresentazione proprio alla Scala nel 1884.

Sul podio il Maestro Riccardo Chailly.

Lo spettacolo è firmato da Lluís Pasqual.

Le scene sono di Daniel Bianco, i costumi di Franca Squarciapino, le luci di Pascal Mérat, i video di Franc Aleu, la coreografia di Nuria Castejón.

Don Carlo – Personaggi e interpreti

Filippo II, Re di Spagna: Michele Pertusi;

Don Carlo, Infante di Spagna: Francesco Meli;

Rodrigo, Marchese di Posa: Luca Salsi;

Il Grande Inquisitore: Jongmin Park;

Elisabetta di Valois: Anna Netrebko;

La Principessa d’Eboli: Elīna Garanča;

Un frate: Jongmin Park;

Il frate (Carlo Quinto): Huanhong Li;

Tebaldo, paggio di Elisabetta: Elisa Verzier;

Il Conte di Lerma / Un araldo reale: Jinxu Xiahou;

Una voce dal cielo: Rosalia Cid;

Deputati fiamminghi: Chao Liu, Wonjun Jo, Huanhong Li, Giuseppe De Luca, Xhieldo Hyseni, Neven Crnić.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.