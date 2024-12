Balletto – Gala des Étoiles – Rai5

Gala des Étoiles, Carmen, Polina Semionova e Roberto Bolle – Photo Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Su Rai5, lunedì 23 dicembre 2024 alle ore 10.01, il “Gala des Étoiles”, lo spettacolo di danza andato in scena al Teatro alla Scala nella Stagione di Balletto 2014-2015.

Sul palcoscenico grandi nomi della danza internazionale. Tra questi Roberto Bolle, Svetlana Zakharova, Massimo Murru, Polina Semionova, Alina Somova, Lucia Lacarra, Maria Eichwald, Leonid Sarafanov, Ivan Vasiliev, Melissa Hamilton, Marlon Dino, Maria Vinogradova.

Il programma prevede passi a due virtuosistici, come Il corsaro, Don Chisciotte, Grand Pas Classique, brani più narrativi tratti da L’histoire de Manon, Carmen, Romeo e Giulietta, brani più moderni come Prototype, lavoro multimediale di Massimiliano Volpini per Roberto Bolle, il passo a due da Light Rain di Gerald Arpino, e ancora Three Preludes di Ben Stevenson e altri titoli cult come La morte del cigno, La rose malade e Spartacus.

Nomi di prim’ordine per la coreografia, da Petipa a Petit, da MacMillan a Grigorovich, da Fokin a Gsovskij, e per la musica, da Prokof’ev ad Auber, da Saint-Saëns a Massenet, da Mahler a Chačaturjan, da Rachmaninov a Bizet.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro alla Scala il Maestro David Coleman.

Gala des Étoiles – Il programma

Lucia Lacarra – Marlon Dino

Three Preludes

Coreografia di Ben Stevenson

Musica di Sergej Rachmaninov

Pianoforte Roberto Cominati

Melissa Hamilton – Claudio Coviello

L’histoire de Manon

Pas de deux – Atto I, Scena II

Coreografia di Kenneth MacMillan

Musica di Jules Massenet

Maria Eichwald – Mick Zeni

La rose malade

Balletto di Roland Petit

Musica di Gustav Mahler

Alina Somova – Leonid Sarafanov

Grand Pas Classique

Coreografia di Victor Gsovskij

Musica di Daniel-François Auber

Polina Semionova – Roberto Bolle

Carmen

Pas de deux

Balletto di Roland Petit

Musica di Georges Bizet

Svetlana Zakharova

La morte del cigno

Coreografia di Michail Fokin

Musica di Camille Saint-Saëns

Nicoletta Manni – Ivan Vasiliev

Don Chisciotte

Grand Pas de deux, Atto III

Coreografia di Marius Petipa

Musica di Ludwig Minkus

Lucia Lacarra – Marlon Dino

Light Rain

Pas de deux

Coreografia di Gerald Arpino

Musica di Douglas Adams e Russ Gauthier

Musica su base registrata

Maria Eichwald – Massimo Murru

Romeo e Giulietta

Pas de deux, Atto I, Scena VI

Coreografia di Kenneth MacMillan

Musica di Sergej Prokof’ev

Maria Vinogradova – Ivan Vasiliev

Spartacus

Pas de deux

Coreografia di Yuri Grigorovich

Musica di Aram Il’ic Chacaturjan

Roberto Bolle

Prototype

Concept e coreografia Massimiliano Volpini

Musica originale Piero Salvatori prodotta da Fausto Dasè

Visual effects e video editing Avantgarde Numerique e Xchanges Vfx Design

Musica su base registrata

Svetlana Zakharova – Leonid Sarafanov

Il corsaro

Pas de deux

Coreografia di Marius Petipa

Musica di Riccardo Drigo

La danza delle ore

Musica di Amilcare Ponchielli