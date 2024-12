“Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3”, film su Rai1

Su Rai1, mercoledì 4 dicembre 2024 alle ore 21.30, il film di Philippe De Chauveron “Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3“, con Christian Clavier e Chantal Lauby.

Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie 3 – La trama

I coniugi Claude e Marie Verneuil stanno per festeggiare i 40 anni di matrimonio; per l’occasione, le loro quattro figlie decidono di organizzare una grande festa a sorpresa nella casa di famiglia a Chinon, e di invitare anche i rispettivi suoceri per alcuni giorni.

Claude e Marie si ritroveranno così ad accogliere sotto il loro tetto i genitori di Rachid, David, Chao e Charles: un soggiorno “in famiglia” che si preannuncia movimentato.

Nel cast Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric Chau, Noom Diawara, Frédérique Bel, Emilie Caen, Elodie Fontan, Alice David, Pascal N’zonzi, Salimata Kamate.