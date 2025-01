“Falstaff” di Verdi al Teatro alla Scala

Daniele Gatti Ph Brescia e Amisano ©Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dal 16 gennaio al 7 febbraio 2025 va in scena per sette rappresentazioni Falstaff di Giuseppe Verdi, commedia lirica in tre atti su libretto di Arrigo Boito.

Sul podio il Maestro Daniele Gatti.

La regia è di Giorgio Strehler ripresa da Marina Bianchi.

Le scene e i costumi sono di Ezio Frigerio, le luci di Marco Filibeck.

Coreografia di Anna Maria Prina.

Falstaff – Personaggi e interpreti

Sir John Falstaff: Ambrogio Maestri;

Ford: Luca Micheletti;

Fenton: Juan Francisco Gatell;

Dr. Cajus: Antonino Siragusa;

Bardolfo: Christian Collia;

Pistola: Marco Spotti;

Mrs. Alice Ford: Rosa Feola;

Nannetta: Rosalia Cid;

Mrs. Quickly: Marianna Pizzolato;

Mrs. Meg Page: Martina Belli.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Le date

Giovedì 16 gennaio 2025 ore 20.00 – Turno Prime Opera;

Sabato 18 gennaio 2025 ore 20.00 – Fuori Abbonamento;

Giovedì 23 gennaio 2025 ore 20.00 – Turno M Abb. Mini;

Domenica 26 gennaio 2025 ore 14.30 – Fuori Abbonamento;

Mercoledì 29 gennaio 2025 ore 20.00 – Turno O Abb. Mini;

Sabato 1 febbraio 2025 ore 20.00 – Turno N Abb. Week-end;

Venerdì 7 febbraio 2025 ore 20.00 – Fuori Abbonamento.