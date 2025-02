Luciano Delucchi – Palificazioni

Larga parte della ricerca poetica di Luciano Delucchi, in questa sua ultima silloge, insiste intorno a due nuclei tematici fondamentali: la contrapposizione luce/oscurità (vita/morte) e la tensione dinamica tra memoria e oblio. Da un lato abbiamo la celebrazione del “miracolo della vita” che nasce al sorgere di ogni nuovo giorno (Alba nel bosco), l’attaccamento a quei ricordi preziosi che “legano i presenti agli assenti” (Fiaccolate); dall’altro la percezione della perdita, del vuoto, dell’abbandono (Addii), la consapevolezza amara del trascorrere inesorabile del tempo (Anni) e del finire delle cose (Distacchi), il peso dei ricordi di un passato che si indovina dolente, segnato dalla sofferenza (Fardello), la rassegnata accettazione dello scacco (Stabilità).

Tutt’intorno, la realtà umile, quotidiana dei luoghi: spiagge deserte battute da un gelido vento invernale (Equilibrio), acque scure di fiumi rischiarate nella notte dalla luce delle stelle (Fiume solitario, Lucciole sul Volga), cime alpestri sospese nell’ora del meriggio (Sull’altopiano): nitide immagini paesaggistiche restituite in forme prive di ogni compiacimento idillico, nella loro quieta, fisica immediatezza attraverso i colori, i suoni, i profumi, i sapori.

Al di sopra dei luoghi e delle umane emozioni, c’è la voce salvifica del poeta (Il mimo), lo sforzo costante di chi, attraverso la ricerca di “sillabe affaticate”, giunge a svelare l’epifania della bellezza (Immaginazione).

Lontano dagli sperimentalismi delle avanguardie, Delucchi, in questo suo Palificazioni – come già avveniva nella precedente raccolta Spersi (De Ferrari, 2020) – si muove nel solco di quella linea lirica ligure che ha in Montale, Sbarbaro e Caproni, i suoi numi tutelari: una tradizione gloriosa, di cui il nostro autore recupera la limpidezza realistica e discorsiva del dettato, la predilezione per le forme brevi, epigrammatiche, coniugate con un lessico di sobria compostezza.

Nicola Rossello

Scheda libro

Autore: Luciano Delucchi

Titolo: Palificazioni

Editore: Il Cuscino di Stelle

Prezzo: € 10,00

Pagine: 62

Anno: 2024