“Evgenij Onegin” di Čajkovskij al Teatro alla Scala

“Evgenij Onegin” di Pëtr Il’ič Čajkovskij – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dal 19 febbraio all’ 11 marzo 2025 va in scena per sei rappresentazioni Evgenij Onegin di Pëtr Il’ič Čajkovskij, dramma lirico in tre atti e sette quadri su libretto di Pëtr Il’ic Čajkovskij e Konstantin Shilowski.

Sul podio il Maestro Timur Zangiev.

La regia è di Mario Martone.

Le scene sono di Margherita Palli, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Pasquale Mari. La coreografia è di Daniela Schiavone. Video Designer Alessandro Papa.

Evgenij Onegin – Personaggi e interpreti

Larina: Alisa Kolosova;

Tat’jana: Aida Garifullina;

Olga: Elmina Hasan;

Filipp’evna: Julia Gertseva;

Evgenij Onegin: Alexey Markov;

Lenskij: Dmitry Korchak;

Il principe Gremin: Dmitry Ulyanov;

Un capitano: Huanhong Li;

Zareckij: Oleg Budaratskiy;

Triquet: Yaroslav Abaimov.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Le date

Mercoledì 19 febbraio 2025 ore 20.00 – Turno Prime Opera;

Sabato 22 febbraio 2025 ore 20.00 – Turno N Abb. Weekend;

Domenica 2 marzo 2025 ore 20.00 – Turno B;

Mercoledì 5 marzo 2025 ore 20.00 – Turno A;

Sabato 8 marzo 2025 ore 20.00 – Turno C;

Martedì 11 marzo 2025 ore 20.00 – Turno D.