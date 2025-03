“U.S. Palmese”, un film con Rocco Papaleo

È nelle sale cinematografiche dal 20 marzo 2025 il nuovo film dei Manetti Bros. dal titolo “U.S. Palmese“, con Rocco Papaleo e Blaise Afonso.

U.S. Palmese – La trama

A Palmi, in Calabria, Don Vincenzo (Rocco Papaleo), geniale agricoltore in pensione, ha un’idea folle per risollevare la squadra di calcio locale: organizzare una bizzarra raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), giocatore di Serie A, dal pessimo carattere, ma tra i più forti al mondo.

Seppure controvoglia, Morville lascerà Milano per trasferirsi a Palmi e provare a risanare la sua immagine. Qui si scontrerà con una realtà fatta di sincerità, che porterà tutti a vivere un’esperienza indimenticabile.

Scheda film

Titolo: U.S. Palmese

Regia: Manetti bros.

Cast: Rocco Papaleo, Blaise Afonso, Giulia Maenza, Lisa Do Couto Teixeira, Max Mazzotta, Massimo De Lorenzo, Gianfelice Imparato, Massimiliano Bruno, Guglielmo Favilla, Aurora Calabresi, Giuseppe Futia, Mario Russo, Luca Attadia, Salvatore Costa, Antonio Di Turi, Adriano Fedele, Guillaume De Tonquedec, Claudia Gerini

Durata: 120 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 20 marzo 2025