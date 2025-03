Alla Scala “Tosca” di Puccini

Tosca 2019 – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano dal 15 marzo al 4 aprile 2025 va in scena per dieci rappresentazioni Tosca, melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa.

Sul podio il Maestro Michela Gamba.

La regia è di Davide Livermore ripresa da Alessandra Premoli.

Le scene sono di Giò Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Antonio Castro. Video D-Wok.

Tosca è presentata, come nel 2019 quando la diresse il Direttore Musicale Riccardo Chailly, secondo la partitura della prima assoluta di Roma come documentata nell’edizione critica a cura di Roger Parker per Ricordi, e presenta alcune significative differenze rispetto all’edizione corrente.

Tosca è andata in scena per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma il 14 gennaio 1900 per la direzione di Leopoldo Mugnone.

Tosca – Personaggi e interpreti

Floria Tosca: Chiara Isotton / Elena Stikhina (25, 28 marzo);

Mario Cavaradossi: Francesco Meli / Fabio Sartori (25, 28 marzo);

Il barone Scarpia: Luca Salsi / Amartuvshin Enkhbat (25, 28 marzo, 4 aprile);

Angelotti: Huanhong Li;

Sagrestano: Marco Filippo Romano;

Spoletta: Carlo Bosi;

Sciarrone: Costantino Finucci;

Un carceriere: Xhieldo Hyseni.

Coro e Orchestra del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala.

Maestro del Coro di Voci Bianche Bruno Casoni.

Le date

Sabato 15 marzo 2025 ore 20.00 – Turno Prime Opera;

Martedì 18 marzo 2025 ore 20 – turno M;

Giovedì 20 marzo 2025 ore 20 – turno O;

Sabato 22 marzo 2025 ore 20 – fuori abbonamento;

Martedì 25 marzo 2025 ore 20 – turno G;

Mercoledì 26 marzo 2025 ore 20 – fuori abbonamento;

Venerdì 28 marzo 2025 ore 20 – fuori abbonamento;

Domenica 30 marzo 2025 ore 20 – turno N;

Mercoledì 2 aprile 2025 ore 20 – fuori abbonamento;

Venerdì 4 aprile 2025 ore 20 – fuori abbonamento.