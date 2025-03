“Evgenij Onegin” di Čajkovskij su Rai5

Andato in scena nella Stagione 2019/2020 al Teatro dell’Opera di Roma, il capolavoro di di Pëtr Il’ič Čajkovskij “Evgenij Onegin“ viene proposto martedì 18 marzo 2025 alle ore 10.03 su Rai5.

Sul podio il Maestro James Conlon.

La regia è di Robert Carsen, che ripropone l’allestimento creato nel 1997 da Canadian Opera Company per il Metropolitan Opera di New York. Regista collaboratore è Peter McClintock.

Le scene e i costumi sono di Michael Levine, le luci di Jean Kalman, la coreografia è di Serge Bennathan.

L’opera in tre atti e sette quadri, su libretto dello stesso compositore e di Konstantin Šilovskij ispirato all’omonimo romanzo in versi di Aleksandr Sergeevič Puškin, è stata rappresentata la prima volta nel marzo 1879 al Teatro Malyj di Mosca.

La cantante Elizaveta Lavrovskaja nel 1877 propose a Čajkovskij di creare un’opera basata sull’Evgenij Onegin di Puškin. Il compositore russo vi si dedicò e denominò l’opera come scene liriche: il capolavoro di Čajkovskij si presenta, infatti, come una serie di episodi della vita di Onegin, storia ben nota al pubblico russo. Decise, quindi, di intitolare il suo lavoro come il romanzo in versi di Puškin, nonostante il fulcro drammaturgico fosse il personaggio di Tat’jana preponderante rispetto a Onegin.

Evgenij Onegin – Personaggi e interpreti

Larina: Irida Dragoti;

Tat’jana: Maria Bayankina;

Ol’ga: Yulia Matochkina;

Filipp’evna: Anna Viktorova;

Evgenij Onegin: Markus Werba;

Vladimir Lenskij: Saimir Pirgu;

Principe Gremin: John Relyea;

Zareckij: Andrii Ganchuk;

Triquet: Andrea Giovannini;

Un capitano: Arturo Espinosa.

Orchestra, Coro e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Maestro del Coro Roberto Gabbiani.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.