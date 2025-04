“Sguardi”, mostra di Roberto Rampinelli a Lodi

“Sguardi” è il titolo della mostra dell’artista Roberto Rampinelli aperta al pubblico fino al 21 aprile 2025 presso la Bipielle Arte di Lodi.

L’esposizione, curata da Simona Bartolena, è organizzata dalla Fondazione Banca Popolare di Lodi, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Lodi.

In mostra oltre ottanta opere che coprono quarant’anni di ricerca, dal 1985 al 2025, dove la grafica riveste un ruolo centrale.

L’esposizione, che si apre con alcune opere giovanili e si conclude con un lavoro del 2025, evidenzia come la ricerca di Rampinelli si ispiri a grandi maestri come Piero della Francesca, De Chirico, Carrà e Morandi, e abbia due temi preponderanti, la natura morta e i paesaggi.

«C’è una continuità esemplare nella ricerca di Rampinelli – sottolinea Simona Bartolena nel suo testo in catalogo -, un filo rosso che unisce tutti i lavori, che li rende, sebbene figli di stagioni diverse, tutti frammenti di un solo grande paesaggio: il paesaggio dell’anima di un artista poetico e profondo, che sfiora le piccole cose quotidiane e le trasforma in icone silenziose, avvolte da un’aura di magia. Roberto entra ed esce dalle diverse tecniche, le mescola, le sovrappone, le confonde. Non ha importanza che si tratti di tempera, di olio, di matita, di inchiostro da stampa: la scelta della tecnica (o delle tecniche) è finalizzata solo all’esito che egli desidera ottenere, nella massima libertà, nella più completa confidenza con i diversi strumenti».