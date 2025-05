“La vita da grandi”, un film di Greta Scarano

È nelle sale cinematografiche dal 3 aprile 2025 il film di Greta Scarano dal titolo “La vita da grandi“.

La vita da grandi – La trama

Irene vive la sua vita a Roma, quando sua madre le chiede di tornare per qualche giorno a Rimini per prendersi cura del fratello maggiore autistico, Omar.

Una volta insieme, Irene scopre che Omar ha le idee chiarissime sul suo futuro: non ha nessuna intenzione di vivere con lei quando i loro genitori non ci saranno più ed è pronto a tutto per realizzare i sogni della sua vita: vuole sposarsi, vuole fare tre figli perché tre é il numero perfetto e vuole diventare un cantante rap famoso. Ma perché tutte queste cose accadano, Omar deve prima di tutto diventare autonomo.

Con Irene inizia così un tenero e toccante corso intensivo per diventare “adulto”. Nella loro casa piena di ricordi, Irene e Omar affrontano insieme paure e speranze e scoprono che per crescere, a volte, bisogna essere in due.

Scheda film

Titolo: La vita da grandi

Regia: Greta Scarano

Cast: Matilda De Angelis, Yuri Tuci, Maria Amelia Monti, Ariella Reggio, Gloria Cocco, Paolo Hendel, Adriano Pantaleo, Christian Ginepro, Alessandro Cantalini, Ludovico Zucconi, Tom Karumathy, Lorenzo Gioielli

Durata: 95 minuti

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 3 aprile 2025