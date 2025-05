“Una figlia”, un film con Stefano Accorsi

“Una figlia” è il titolo del film di Ivano De Matteo al cinema dal 24 aprile 2025, con Stefano Accorsi.

Una figlia – La trama

Pietro è un uomo di mezza età con un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia.

Non ha avuto tempo per il dolore perché ha dovuto occuparsi di lei crescendola con amore e dedizione in un rapporto esclusivo, totalizzante, in cui uno curava le ferite dell’altro attraverso le proprie.

Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato: la reazione di sua figlia sarà esplosiva e Pietro sarà messo a dura prova.

Scheda film

Titolo: Una figlia

Regia: Ivano De Matteo

Cast: Stefano Accorsi, Ginevra Francesconi, Michela Cescon, Thony, Toni Fornari, Barbara Chiesa, Beatrice Puccilli, Anita Pititto, Gabriela Govorusic, Sasha Mishelle Almeida Canales, Nicolò Bassani, Emma Mancinelli, Samuel Franzese, Loredana Di Martino, Emanuela Fresi, Cecilia Di Giuli, Veruska Rossi, Milena Mancini

Durata: 103 minuti

Genere: Drammatico

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 24 aprile 2025