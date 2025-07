“Romanzo italiano”, a Catania la mostra fotografica di Franco Carlisi e Francesco Cito

Franco Carlisi, Romanzo italiano – Il valzer di un giorno

La Galleria d’Arte Moderna di Catania (GAM) ospita dal 23 luglio al 27 agosto 2025 la mostra “Romanzo italiano”, a cura di Giusy Tigano.

In esposizione oltre 120 fotografie in bianco e nero di due grandi maestri, Franco Carlisi e Francesco Cito, sul tema del matrimonio.

Le fotografie di Franco Carlisi provengono dal progetto “Il Valzer di un giorno”, opera che esplora il tema del matrimonio in una Sicilia intima e lontana dai cliché. Le sue immagini fissano frammenti di vita autentici: un abbraccio improvviso, uno sguardo rubato, una lacrima, la commozione di un genitore.

Andrea Camilleri, nell’introduzione al libro Il Valzer di un giorno, scrive: “L’occhio di Franco Carlisi coglie continuamente dei ‘fuori campo’ e ce li restituisce, direi proprio da narratore, con straordinaria vivezza e intensità. Le foto matrimoniali di solito anelano all’evanescenza, alla leggerezza, alla purezza, alla solennità. Invece, attraverso lo sguardo di Carlisi, tutto diventa carnale, vissuto forte, reale, senza mezze tinte”.

Francesco Cito, Romanzo italiano – Matrimoni Napoletani

La selezione fotografica di Francesco Cito proviene dal progetto “Matrimoni Napoletani” (o “Neapolitan Wedding”). L’autore si distacca dalla tradizione della fotografia matrimoniale convenzionale, dando vita a un linguaggio visivo unico e fortemente personale. Cito esplora le dinamiche sociali del matrimonio.

“Sposarsi qui non è solo folclore ed esibizione – scrive Michele Smargiassi nell’introduzione al libro Neapolitan Weddings – . Non è solo un giorno speciale… è la sospensione dell’ordinario, il trasferimento momentaneo ma radicale di un’intera comunità parentale, amicale, sociale in un’altra dimensione, senza più alcun rapporto con l’esistenza ordinaria di tutti”.

A rendere la mostra “Romanzo italiano” ancora più coinvolgente è la colonna sonora “Evocazioni” del pianista e compositore Davide Ferro, che ha saputo tradurre in musica la forza emotiva delle fotografie. I trenta brani originali per pianoforte solo amplificano le suggestioni visive in un dialogo armonico e coinvolgente tra fotografia e musica.

I brani che accompagnano la mostra possono essere sempre ascoltati dal pubblico anche dal proprio smartphone, grazie ai QR code facilmente accessibili lungo il percorso.

Nella serata inaugurale di mercoledì 23 luglio Davide Ferro si esibirà in un concerto live.

La mostra è promossa da GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group, Operae Milò e il Comune di Catania.