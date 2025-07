“Notte prima degli esami”, film su Rai Movie

Su Rai Movie sabato 19 luglio 2025 alle ore 21.10 il film di Fausto Brizzi “Notte prima degli esami“.

Nel cast Giorgio Faletti, Nicolas Vaporidis, Cristiana Capotondi, Andrea De Rosa, Sarah Maestri.

Notte prima degli esami – La trama

Luca e i suoi amici si preparano ad affrontare gli esami di maturità. Ma invece di studiare riescono a collezionare un’incredibile serie di buffe disavventure.

A cominciare è proprio Luca che, travolto da insolito coraggio, rovescia su Martinelli, il professore di Lettere, una collezione di insulti e accuse. Subito dopo scopre che Martinelli sarà il nuovo membro interno agli esami.

Come se non bastasse, poche ore dopo, Luca si innamora di una coetanea conosciuta ad una festa, Claudia. Ben presto, però, scopre che è già fidanzata. Ma Luca non si perde d’animo e comincia una spasmodica ricerca dell’amata. Di lei conosce solo il nome ma ignora la cosa più importante: è la figlia del professor Martinelli.