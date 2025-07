“Sister Act – Una svitata in abito da suora”, film su Rai1

Su Rai1 il film “Sister Act – Una svitata in abito da suora”, un classico della commedia americana diretto da Emile Ardolino, con Whoopi Goldberg e Maggie Smith.

“Sister Act – Una svitata in abito da suora” va in onda mercoledì 23 luglio 2025 alle ore 21.30.

Sister Act – Una svitata in abito da suora – La trama

Deloris Van Cartier fa la cantante in un casinò di Las Vegas. Una sera assiste casualmente a un omicidio compiuto dal suo amante, il boss Vince La Rocca. Diventa così una pericolosa testimone.

La polizia, per salvaguardarne l’incolumità in vista della testimonianza al processo, la induce a nascondersi in un convento di suore.

Deloris non è proprio fatta per la vita monacale e travestita da suora fatica non poco per farsi accettare dalla rigorosissima Madre Superiora.

Riuscirà però a sconvolgere, a fin di bene, la vita dell’austero luogo.

Nel cast Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel, Bill Nunn, Robert Miranda, Richard Portnow, Ellen Albertini Dow.