“Come ti muovi, sbagli”, un film di Gianni Di Gregorio

“Come ti muovi, sbagli” è il titolo del nuovo film di Gianni Di Gregorio, nelle sale cinematografiche dal 5 settembre 2025.

Come ti muovi, sbagli – La trama

Riuscire a evitare tutti i fastidi della vita quotidiana è sufficiente per essere felici?

Il professore a settant’anni ha trovato finalmente la serenità, ha una bella casa, una discreta pensione, degli amici con cui scherzare, una signora con cui passare qualche giornata. Si dedica solo a cose piacevoli. Fino a quando la sua vita viene messa sottosopra dall’arrivo della figlia, in crisi coniugale, e dei due nipotini.

Nuove preoccupazioni, nuove angosce, ma anche nuovi affetti. Comincia così un’avventura nelle vite sentimentali degli altri, e nella sua, che gli farà capire che l’amore vale sempre la pena di essere vissuto, anche se porta sacrifici e patimenti.

Un film che riflette sull’amore e sull’istinto degli esseri umani a mischiare il proprio destino con quello degli altri, con tutto quello che ne può derivare: fatiche ma anche gioie, e l’impressione di aver vissuto veramente.

Scheda film

Titolo: Come ti muovi, sbagli

Regia: Gianni Di Gregorio

Cast: Gianni Di Gregorio, Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Anna Losano, Pietro Serpi, con la partecipazione di Iaia Forte.

Durata: 97 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: Fandango

Data di uscita: 5 settembre 2025