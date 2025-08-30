HomeCinema"Sotto le nuvole", un film di Gianfranco Rosi
“Sotto le nuvole”, un film di Gianfranco Rosi

Sotto le nuvole” è il titolo del nuovo film di Gianfranco Rosi in concorso alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Sotto le nuvole – Sinossi

Tra il Golfo e il Vesuvio, la terra talvolta trema, le fumarole dei Campi Flegrei segnano l’aria. Sulle tracce della Storia, delle memorie del sottosuolo, in bianco e nero, una Napoli meno conosciuta si popola di vite.

Sotto le nuvole c’è un territorio attraversato da abitanti, devoti, turisti, archeologi che scavano il passato, da chi, nei musei, cerca di dare ancora vita, e senso, a statue, frammenti, rovine.

La circumvesuviana attraversa il paesaggio, cavalli da trotto si allenano sulla battigia. Un maestro di strada dedica il suo tempo al doposcuola per bambini e adolescenti, i vigili del fuoco vincono le piccole e grandi paure degli abitanti, le forze dell’ordine inseguono i tombaroli. Una nave siriana, nel porto di Torre Annunziata scarica il grano ucraino.

La terra intorno al golfo è un’immensa macchina del tempo.

Titolo: Sotto le nuvole
Regia: Gianfranco Rosi
Durata: 115 minuti
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 18 settembre 2025

