A Corinaldo la rievocazione storica “Millenarja. Scene di vita medievale”

A Corinaldo (AN), uno dei Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione Touring Club, è in programma il 16 e il 17 agosto 2025 la rievocazione storica “Millenarja. Scene di vita medievale”.

Tante le proposte nel programma di questa edizione: i musici con pive e tamburi La Compagnie Barbecocul, i giullari circensi Li Nadari Giullari, animazioni di Kalù, un grande spettacolo di fuoco con I Piromanti, il gruppo combattenti Signo Gladii, il gruppo storico Combusta Revixi, i rimatori e poeti Verba et Soni.

Non mancano ambientazioni caratteristiche negli angoli più suggestivi del borgo storico.

Gli sbandieratori e tamburi Araba Fenice, che curano l’organizzazione, si esibiranno in diversi spettacoli storici al ritmo incalzante dei tamburi. In programma la messa in scena del nuovo spettacolo narrativo “Sogno”, libera rappresentazione in tre quadri scenici, prologo ed epilogo di “segni e visioni” tratti dai capitoli V e VI dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo, raccontati con giochi coreografici di bandiere. Uno spettacolo di alto contenuto emotivo che riassume e valorizza la ventennale esperienza dell’Araba Fenice.

Millenarja è tra gli eventi principali dell’estate corinaldese.