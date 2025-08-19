A Roma una mostra dedicata a Mark Kostabi

Mark Kostabi, The Rhythm of Inspiration, 1995, Olio su tela (213×365)

A Roma, gli spazi della Vaccheria dell’EUR “Casa della Pop Art” ospitano dal 12 settembre 2025 al 29 marzo 2026 una mostra dedicata a Mark Kostabi, tra gli artisti più innovativi e rappresentativi della Pop Art.

In esposizione oltre 100 opere, tra sculture, oli su tela, tecniche miste e disegni, selezionate dalla Collezione personale del Maestro Mark Kostabi e dalla Rosini Gutman Collection.

La mostra, dal titolo “From Pop to Eternity“, consente di approfondire il percorso artistico del Maestro rendendo omaggio alla sua arte attraverso le tante opere in mostra: dai disegni degli esordi dei primi anni ’80 come Ascent to street level, 1981, o St Peter’s Mistake, 1982, passando per alcuni capolavori degli anni ’90 come The Rhythm of Inspiration o The Studio System, fino ad arrivare ai primi anni 2000 e ai giorni nostri con opere come Gaming the Course of History e Facing the Truth eseguito in collaborazione con il fratello Paul.

Figura poliedrica, capace di superare i confini tradizionali dell’arte visiva, abbracciando anche la musica, la produzione televisiva e la riflessione critica sull’arte contemporanea, Mark Kostabi si è affermato negli anni per una lunga e continua ricerca artistica, testimoniata dalle numerose mostre personali in tutto il mondo e dalla presenza in prestigiose collezioni internazionali, come quelle del MoMA – Museum of Modern Art, del Metropolitan Museum, della Corcoran Gallery of Art, del Guggenheim Museum di New York, del Groninger Museum nei Paesi Bassi ed infine della Galleria d’Arte Moderna di Roma.

L’antologica di Roma costituirà un’importante occasione per ammirare l’operato di Kostabi nel suo complesso e apprezzarne i cambiamenti nel tempo.

La mostra, curata da Gianfranco Rosini e organizzata da IconArs con allestimenti di Francesco Mazzei e Giuliano Gasparotti, è realizzata dal Municipio IX Roma EUR con il supporto organizzativo di Roma Capitale e la collaborazione di Zètema Progetto Cultura.