“Bellezze manifeste. Il viaggio e la sua immagine”, mostra a Santa Margherita Ligure

Lo Spazio Aperto di via dell’Arco di Santa Margherita Ligure ospita dal 30 agosto al 27 settembre 2025 la mostra “Bellezze manifeste. Il viaggio e la sua immagine”.

Laura Olivieri, curatrice dell’esposizione, pone a diretto confronto le affiche promozionali degli anni Trenta di Mario Puppo, Filippo Romoli, Viero Migliorati (cartellonisti che reclamizzarono, attraverso locandine turistiche di sorprendente freschezza e originalità, i paesaggi della Riviera ligure), con una serie di illustrazioni di Riccardo Guasco, ciascuna dedicata a una regione italiana.

All’anteprima della mostra, il 30 agosto alle ore 18.00, saranno presenti lo storico Getto Viarengo e Roberto Parodi, esperto di arti grafiche, che dialogheranno con Giandomenico Di Marzio, giornalista de ”La Stampa” e critico d’arte, sul tema “L’Italia e il viaggio nel Manifesto degli anni ‘30”.

Il 6 settembre, sempre alle ore 18.00, Riccardo Guasco e Nicola Rossello parleranno de “L’Italia e il viaggio nel Manifesto contemporaneo”.