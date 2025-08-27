Catania | Chiude la mostra “Romanzo italiano”

Chiude mercoledì 27 agosto 2025 la mostra-concerto “Romanzo italiano” che ha trasformato la Galleria d’Arte Moderna di Catania (GAM) in uno spazio immersivo di arte visiva e sonora, unendo fotografia e musica in un racconto emozionale sul tema del rito nuziale e sulle sue molteplici sfaccettature culturali e sociali.

L’esposizione ha offerto ai visitatori l’opportunità di ammirare oltre 120 fotografie in bianco e nero dei maestri Franco Carlisi e Francesco Cito.

A rendere la mostra “Romanzo italiano” ancora più coinvolgente è stata la colonna sonora “Evocazioni” del pianista e compositore Davide Ferro, che ha tradotto in musica la forza emotiva delle fotografie.

Le foto di Franco Carlisi provengono dal progetto “Il Valzer di un giorno”, opera che esplora il tema del matrimonio in una Sicilia intima e lontana dai cliché. Le sue immagini restituiscono gesti autentici e momenti vissuti, lontani dagli stereotipi della fotografia matrimoniale tradizionale.

La selezione fotografica di Francesco Cito proviene dal progetto “Matrimoni Napoletani” (o “Neapolitan Wedding”). L’autore, attraverso un linguaggio visivo fortemente personale, esplora le dinamiche sociali del matrimonio.

La mostra, promossa da GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Group, Operae Milò e il Comune di Catania, è stata curata da Giusy Tigano.