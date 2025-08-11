HomeIn primo pianoPicasso, Miró, Dalí - A Milano in programma una mostra dedicata ai...
Picasso, Miró, Dalí – A Milano in programma una mostra dedicata ai tre grandi di Spagna

Redazione
di Redazione
Pablo Picasso, Retrato de una dama – Según Lucas Cranach el Joven, 1962, Linoleografia a colori, 27 × 32,5 cm, Collezione Museu del Gravado á Estampa Dixital – Fundación Museo de Artes 
Saranno Pablo Picasso, Joan Miró e Salvador Dalí i protagonisti di una mostra in programma alla Fabbrica del Vapore di Milano dal 25 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026.
Tre personalità straordinarie che hanno segnato in modo indelebile l’arte moderna.

L’esposizione, dal titolo “I tre grandi di Spagna: tre visioni, un’eredità”, ripercorre le tappe fondamentali della storia dei tre grandi maestri a cominciare della loro formazione, il fermento culturale della Catalogna – terra d’origine per Miró e Dalí e di iniziazione artistica per Picasso – e l’influenza decisiva esercitata dai movimenti del Modernismo e del Noucentisme.

Dalla comune rottura con i canoni accademici al trasferimento nella Parigi delle avanguardie, passando per incontri cruciali e momenti di svolta, la mostra racconta come ciascuno abbia elaborato un linguaggio radicalmente personale, contribuendo a plasmare il panorama dell’arte del secolo scorso.
Il cuore dell’esposizione è dedicato al Surrealismo, inteso non solo come corrente ma come mezzo privilegiato di espressione dell’inconscio e dell’identità individuale.

E ancora, il consolidamento delle poetiche personali nel Secondo Dopoguerra e l’affermazione del successo internazionale sono esplorati nell’esposizione attraverso alcune delle opere e serie più celebri dei tre artisti.
Infine, uno sguardo sull’eclettismo tecnico che accomuna Picasso, Miró e Dalí: pittura, scultura, grafica, poesia, cinema, arti applicate e interventi in ambito architettonico e pubblico si fondono nel corpus di ciascuno di questi tre artisti che sfidano le classificazioni e moltiplicano i linguaggi dell’arte.

La mostra riunisce oltre duecentocinquanta opere, note e meno note, alcune delle quali esposte per la prima volta in Italia, provenienti da importanti istituzioni museali internazionali e da altrettanto importanti collezioni private.

Curata da Joan Abellò, con Vittoria Mainoldi e Carlota Muiños, la mostra è prodotta da Navigare Srl e gode del patrocinio del Comune di Milano, dell’Ambasciata di Spagna in Italia, del Consolato Generale di Spagna a Milano e dell’Istituto Cervantes.

