Ultimi giorni per visitare a Città di Castello la mostra “La Commedia Umana. Un dialogo a due voci”

Da sx Lorenzo Pacini e Armando Fettolini

Allestita nelle sale dell’Ala Nuova della Pinacoteca Comunale di Città di Castello, la mostra “La Commedia Umana. Un dialogo a due voci” rimane aperta fino al 30 agosto 2025.

In esposizione oltre sessanta opere, tra dipinti, sculture e installazioni, realizzate dagli artisti Armando Fettolini e Lorenzo Pacini.

Due poetiche visive tanto differenti quanto profondamente complementari, capaci di svelare, con sensibilità e intelligenza, luci e ombre della condizione umana contemporanea.

Attraverso linguaggi espressivi distinti, la mostra, curata da Simona Bartolena e Francesca Barberotti e promossa da Spazio Heart di Vimercate con il patrocinio del Comune di Città di Castello, offre un confronto su temi come fragilità, diversità, emarginazione, disincanto e speranza.

Un “passo a due” artistico che stimola il pensiero critico, superando i confini del gesto estetico per diventare autentica riflessione sociale.

E la scelta curatoriale di intrecciare le opere dei due artisti nelle cinque sale della Pinacoteca rende evidente il filo conduttore di questo dialogo, invitando il visitatore a compiere un viaggio che è occasione di confronto e scoperta.