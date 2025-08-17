“La traviata” al Teatro Antico di Taormina

Al Teatro Antico di Taormina va in scena, domenica 17 agosto 2025 alle ore 21.00, il capolavoro di Giuseppe Verdi “La traviata”.
Si tratta di un nuovo allestimento del Taormina Opera Festival.
Sul podio il Maestro Stefano Vignati.
La regia, le scene e le luci sono di Enrico Castiglione.
Il melodramma in tre atti, su libretto di Francesco Maria Piave da La dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, è stato rappresentato la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853.
La traviata – Personaggi e interpreti
Violetta Valery: Besa Llugiqi;
Alfredo Germont: Raffaele Abete;
Giorgio Germont: Gangsoon Kim;
Flora Bervoix: Lara Rotili;
Gastone: Luciano Buono;
Annina: Elena Sciancalepore;
Il barone Douphol: Natale Calafiore;
Marchese d’Obigny: Fulvio Bumbalo;
Il dottor Grenvil: Francesco Palçieri;
Giuseppe, servo di Violetta: Sergio La Spina;
Commissionario: Domenico Oliva;
Domestico di Flora: Fabio La Monica.
Orchestra Taormina Opera Festival.
Coro Lirico Italiano “Vincenzo Bellini” istruito da Pietro Valguarnera.
Compagnia Di Danza Koreos diretta da Dario Biuso.