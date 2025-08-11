“Annalisa – Tutti in Arena”, concerto su Canale 5

Canale 5, lunedì 11 agosto 2025 in prima serata, ripropone “Annalisa – Tutti in Arena”, il concerto-evento della cantautrice all’Arena di Verona.

Una serata con i più grandi successi di Annalisa.

Ospiti con lei sul palco straordinari nomi della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia.

Accompagnano Annalisa i suoi musicisti di sempre: Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads).

Inoltre, dodici ballerini, diretti da Simone Baroni, si mescolano attraverso avvolgenti coreografie alle sonorità dell’artista.

La direzione artistica dello show è di Jacopo Ricci.

“Annalisa – Tutti in Arena” è una produzione tv Friends TV e la regia è di Luigi Antonini.