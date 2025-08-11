HomeTelevisione“Annalisa - Tutti in Arena”, concerto su Canale 5
Televisione

“Annalisa – Tutti in Arena”, concerto su Canale 5

Redazione
di Redazione
Annalisa - Tutti in Arena

Canale 5, lunedì 11 agosto 2025 in prima serata, ripropone “Annalisa – Tutti in Arena”, il concerto-evento della cantautrice all’Arena di Verona.
Una serata con i più grandi successi di Annalisa.

Ospiti con lei sul palco straordinari nomi della musica italiana: Elisa, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia.

Accompagnano Annalisa i suoi musicisti di sempre: Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers), che ha curato anche la direzione musicale dello spettacolo, Gianni Pastorino (keyboards & synthesizers) e Dario Panza (Drums & electronic pads).
Inoltre, dodici ballerini, diretti da Simone Baroni, si mescolano attraverso avvolgenti coreografie alle sonorità dell’artista.

La direzione artistica dello show è di Jacopo Ricci.

Annalisa – Tutti in Arena” è una produzione tv Friends TV e la regia è di Luigi Antonini.

Copertina libro
"Il bambino che rientra dalle vacanze. Infanzia e felicità" - Il nuovo libro di Raffaele Mantegazza
spot_img

MOSTRE

La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” X edizione

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei

Registrazione Tribunale di Rossano n. 2/06 del 21/11/2006
Iscrizione al ROC n. 18622
Direttore resp.: Vincenzo Pappacena
Editore: Bit Culturali di Ivana Siracusa
P.IVA: 02940830785

Preferenze Privacy

Edizioni BIT CULTURALI

© Bit Culturali 2006 - 2025